Mesraf SOFIA

Dotée d’une double compétence scientifique et marketing, j'occupe actuellement un poste de chef de produits dans un laboratoire pharmaceutique au sein duquel j'ai acquis une expérience marketing aussi bien sur des médicaments de prescription que sur des médicaments grand public et des compléments alimentaires.



En travaillant sur différentes cibles (médecins, pharmaciens et consommateurs) et sur différents marchés cela m'a permis d'avoir une vision transversale du marketing pharmaceutique.



Mes compétences :

Chef de produit

Chef de projet

Chef de projet marketing

Compléments alimentaires

Formation

Marketing

Maroc

OTC

Santé