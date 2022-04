Emmanuel RONSIN

Je suis aujourd’hui consolideur dans une société d’assur Filiale d’un groupe bancaire. Je m’occupe des remontées en IFRS au groupe, mais aussi de la consolidation en France avec la coordination des filiales françaises et étrangères, des projets comptables pour IFRS17 et des questions normatives.

J’etais auparavant comptable pour une compagnie d'assurances, chargé de la comptabilité technique en assurance vie, du suivi pour la comptabilité des projets AMOA ainsi que de la fiscalité.

J'étais mené une carrière de consultant, pour le cabinet Herdia, puis auparavant pour le cabinet Accomplys,

J'ai débuté ma carrière comme auditeur chez Ernst & Young, depuis octobre 2007,dans le département 5 (OP 5) Technologies and LBO.

J'intervenais comme assistant et chef de mission sur des secteurs variés: agroalimentaire, informatique, industrie, associations.



Mes compétences :

Audit

Conseil

Finance

Management