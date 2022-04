Emmanuel ROSIER

Je recherche un poste de Responsable Qualité, Développement de Projet et Conduite du Changement dans le secteur social et médico-social. Fort d'une expérience de terrain significative, je suis à présent diplômé d'un Master 2 en Management de la Qualité et des Projets (IAE de Tours), mention Bien. L'intitulé de mon mémoire de fin d'étude est : "En quoi le Management de Projet peut-il être un outil de pilotage de la Performance d'un établissement œuvrant dans le cadre de la protection de l'enfance"



Mes compétences :

Gestion de projet

Team building

Travail en équipe

Accompagnement social

Conduite du changement

management de la qualité

Managériales, Conception et pilotage de projets, D

Audit