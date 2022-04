Emmanuel ROUX

Professionnel, dynamique, homme d’action et de défis, J’ai gravi les différents échelons opérationnels pour être aujourd’hui directeur régional.

Mon parcours, les différentes étapes et les métiers pratiqués me permettent de compter sur une capacité d’analyse et de prise de recul, un sens aigu de la gestion, un réel engagement dans le développement commercial et la fidélisation client.



J’anime, dans un esprit fédérateur une équipe de 9 personnes pour un CA de 57 M€ et 800 collaborateurs. Avec eux je partage mes convictions, je donne du sens aux stratégies en construisant une feuille de route, me permettant de suivre les plans d’actions et d'optimiser ainsi mes résultats.



Mon plaisir au quotidien: faire grandir les équipes, développer l’activité et la rentabilité de ma business-unit, favoriser son développement commercial, apporter des solutions à mes clients, être force de proposition pour le réseau et l’entreprise