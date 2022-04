Emmanuel ROY

J'aime beaucoup partager mes expériences dans le domaine de la programmation, du multimédia et du graphisme. Je préfère d'ailleurs être entouré de personnes afin de pouvoir toujours plus partager.



Créer un jeu informatique en PHP / MySQL nécessite un sens de l'organisation et une grande dose de concentration pour ne pas se perdre devant l'immensité de la tâche, Ville de dragons ( http://villededragons.fr ) m'a demander plus de 5000h de travail et n'en est actuellement qu'à 25% de ses possibilités...



J'apprécie beaucoup les jeux de logique qui permettent de développer une aptitude de classement efficace et simple, ainsi que les jeux rapides et réactifs mettant les nerfs a rude épreuve, je ne suis pourtant pas un hardcore-gamer.



J'ai mis en œuvre mes aptitudes et compétences techniques dans le cadre de projets pour quelques associations, d'ailleurs j'ai fais de temps en temps des flyers ou des affiches comme participation. Aussi je participe à la veille journalistique dans une association d'éducation numérique populaire, et je propose de temps à autre des articles.



Il m'arrive d'utiliser d'anciens graphismes pour mes œuvres ou de faire des banderoles pour certaines manifestations avec des pinceaux, des bombes, des feutres et/ou de la peinture. J'ai aussi réalisé cinqs livres de dessins pour les petits et grands. Certaines fois je réalise des photos montages colorisés à l'aide de peinture et de quelques ustensiles fait-maisons, je les appelle les photo-peintres. J'aime particulièrement voir et observer les œuvres et exploits éphémères.



J'ai ainsi pour mes projets réalisé un agenda interactif pour une radio, ainsi qu'une plate forme de Blog en PHP/MySQL pour une association appartenant à l'université, ainsi qu'un semainier interactif.



Je maîtrise les logiciels de traitement de textes (MicrosoftOffice et OpenOffice), graphismes (Photoshop,Illustrator, Flash ,Gimp, Inkscape) ainsi que certains logiciels vidéos. Il m'arrive de créer de toutes pièces des illustrations ainsi que des textes pour des journaux alternatifs, j'utilise pour cela Indesign ou Scribus.



Je travaille indifféremment sur des logiciels propriétaires appartenant à Windows XP, Vista, Seven , Ten ; et les logiciels libres comme ceux appartenant au projet GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Mint).



J'use de mes talents artistiques pour aider certaines personnes dans le domaine de la création. Je peins et illustre par le biais de comics-strip certaines de mes journées, cela reste cependant rare.



Si vous désirez avoir de plus amples informations et ainsi me contacter vous pouvez aussi utiliser mon site personnel: http://new.emmanuelroy.name .



Mes compétences :

MySql

PHP

CSS

Javascript

XSLT

PostgreSQL

PhpStorm

XML

Eclipse

HTML

Git

Jenkins