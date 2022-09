Arnaud PERNOT

Après une expérience réussie aux postes d'ingénieur système et réseau, responsable des services généraux au sein du groupe Exco Secafi (Cabinet Comptable)et Co-président de la commission nouvelles technologies du réseau Exco.



Dans le but de donner un nouveau souffle à ma carrière et d'acquérir de nouvelles responsabilités, j'ai repris mes études en intégrant les rangs de l'école Ionis-STM pour préparer un MBA d'expert en management des systèmes d'informations en collaboration avec l'Epita et l'ISG Paris.



J'ai récemment intégré Eurovent Certification Company au poste de Responsable Projet des Systèmes d'Informations.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Microsoft project

Windows server

Windows xp

Active directory

Terminal server

SharePoint 2007

Isa server

Debian/Redhat

Ipcop

Secure Platform (Checkpoint)

TCP/IP

VPN SSL

Cisco ASA/PIX

Checkpoint Firewall 1

Checkpoint Connectra

Checkpoint VPN-1

Checkpoint SecuRemote

Checkpoint SmartDefence

Checkpoint SmartCenter

Microsift RRAS

HSRP

IBM Domino / Notes

CA Arcserv Backup

CA eTrust ITM

Vmware esx

Vmware Vmotion

Vmware Vcenter

Vmware VCB

Apache

MySQL

PHP

Powershell

Lotus script

Java

Alcatel OmniPCX

Vidéoconférence Polycom

Cegid Expert

Cegid Analyse et Reporting (cube OLAP)

Cegid Etafi Conso

Sage Expert Comptable

LexisNexis PolyOffice / Polyacte / PolyFormalité

EIC Menu Fédérateur

GLPI

Business intelligence

Gestion de projets

Chef de projet

Systèmes d'informations

Management