Emmanuel RYCKEBUSCH

Ingénieur Centrale Nantes : Ecole généraliste avec une dominante en mécanique.

- spécialisé en automatique, contrôle-commande et traitement du signal.

- un peu plus de 7 ans d'expérience dans le monde de l'automobile, principalement à la direction de la recherche de PSA.

- expertise en dynamique du véhicule : direction, suspension, train, système de freinage, motricité

- expert sur les logiciels de modélisation et simulation MATLAB/SIMULINK (travaillé en tant qu'expert pour The Mathworks pendant près de 2 ans)

- compétences fortes en mécatronique : conception et développement de systèmes électromécaniques plus ou moins complexes

- compétences en essais/mesures/traitement du signal : campagnes de mesures sur véhicule automobile instrumenté

- compétences en ressenti physiologique (khinestésique) : travail sur simulateur dynamique de conduite

- Gestion de projet technique, consultation fournisseur, spécification, AF, AMDEC



Mes compétences :

Automatique

Conception

Contrôle commande

dynamique

Dynamique du vehicule

Matlab

Matlab simulink

Mécanique

mécatronique

Prototypage

Prototypage rapide

Simulation

Simulink