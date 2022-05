Tony Dépré, 30 ans, 2 enfants.



Ingénieur conception mécanique CATIA V5 depuis 8 ans dans l’automobile, j’aime mettre ma créativité au service du développement produit. Soucieux du respect des délais, de la qualité et du coût en gestion de projet, chaque nouveau développement est un challenge. Ouvert d’esprit et aimant travailler en équipe.



Mechanical design engineer with CATIA V5 for 8 years in the automotive, I’m keen on product development using my creativity. Anxious of respecting deadline, quality and cost in project management, all new development is a challenge. I’m open minded, team spirited.



Mes compétences :

CATIA V5

CAO

AUTOMOBILE

PLM

Gestion de projet