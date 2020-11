Emmanuel SABROUX

Mon parcours cosmopolite est la principale composante de mon profil. Après des études scientifiques, j'ai intégré le cursus de trois ans dans la section son de l'Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière. Mon mémoire de fin d'étude était consacré à la conception d'un studio d'enregistrement au Sénégal. J'ai ensuite effectué un semestre en Sound Design & Music Recording à la Griffith University de Brisbane en Australie. J'ai vécu un an et demi dans ce pays, ce qui m'a permis d'acquérir un excellent niveau en Anglais. Je parle également l'Espagnol couramment. Je suis très ouvert sur les différentes cultures et mes projets professionnels s'en ressentent. Les rencontres sont le catalyseur de mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Montage audio

Prise de son

Sonorisation Live

Steinberg Cubase

PC Hardware

Microsoft Office

Apple Mac