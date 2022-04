Emmanuel SALCIARINI

Actuellement, je suis chef de projet dans une entreprise internationale produisant des directions assistées por l'automobile.

Ma fonction de manager transversal m'a permis de développer un bon sens du relationnel, une bonne connaissance de la gestion de projet d'envergure international tout en restant en contact avec des metiers tres techniques.



J'ai eu l'opportunite de travailler a l'etranger a 2 reprises (USA et republique tcheque) et cela m'a permis de mieux aprehender la dimension internationale et a distance du management d'equipe.



Ma formation d'origine est technique, en mécanique et systèmes industriels puis en innovation et conception de produits nouveaux.



Jusque la, orienté automobile je suis ouvert à tous secteurs d'activité car je suis polyvalent. Sans être spécialiste dans un métier particulier je connais les moyens et méthodes de fabrication, de production, d'étude ainsi que la gestion de projet.



Mes compétences :

Automobile

Management

Technique

Conception

Relationnel

Innovation

gestion de projet

Créativité

Recherche