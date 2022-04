Emmanuel SANCHEZ

Diplômé de l'IEP de Grenoble et de l'EM Lyon, j'ai occupé pendant plus de 15 ans des postes d'Ingénieur d'Affaires, puis Business Developer à Paris puis en Rhône Alpes.



J'ai créé A.R.O, spécialisé dans le Business Development des PME -PMI à la conquête de relais de croissance, en France ou en Europe. A.R.O propose également une formation au pilotage de projet, innovante et originale.



Pluridisciplinaire (de l'élaboration de la stratégie produits, à la négociation pour équiper en série les plus prestigieux équipementiers aéronautiques, en passant par la direction de projets), j'évolue dans un secteur passionnant où les challenges sont quotidiens.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Business developpement

Marketing stratégique

Gestion de centre de profits