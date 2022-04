Emmanuel SAUTIER

Technicien d’études en électrotechnique de formation, j’évolue depuis 20 ans dans le domaine des systèmes électriques (courants forts et courants faibles).

Mon parcours professionnel m’a permis d’évoluer du poste d’électricien à celui de chef de projet en électricité dans des bureaux d’études en passant par celui de dessinateur projeteur. Ces expériences ont eu pour but d’acquérir une large culture des études de la phase conception à la phase de réalisation. Je suis considéré comme une personne de confiance, dynamique et disponible.

J’ai occupé pendant ces années le poste de chef de projet notamment dans des bureaux d’ingénierie et également chez des installateurs. A ces fonctions, j’ai assuré à plusieurs reprises la totalité des études et le suivi des chantiers.

Dans le cadre de ses projets, j’animais des équipes de plusieurs personnes et j’étais également en liaison directe avec les décideurs mais aussi avec les différents intervenants tels que les autres corps d’état et les fournisseurs.

Actuellement, en recherche d’emploi, j’ai travaillé en tant que chef de projet en génie électrique dans un bureau d'ingénierie technique. J’avais pour fonction de concevoir des installations électriques courant forts et courants faibles pour tous types de bâtiment et de définir les besoins des clients en dimensionnant les installations et en apportant des solutions technologiques. Il me revenait donc d’établir les cahiers des charges techniques ainsi que l’ensemble des plans et schémas et de suivre l’exécution des travaux sur le terrain.

Aujourd’hui, fort d’un parcours professionnel, je suis à la recherche d’une entreprise garante de stabilité et d’innovation.



Mes compétences :

Courant faible

Système de sécurité incnedie

Courant fort

Microsoft Excel

habilitation électrique H1B1

Microsoft Word

Microsoft Outlook

DIALux

Autocad

Audit