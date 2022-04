Emmanuel SCHIRA

25 années d'expérience dans la direction générale d'entreprises événementielles.

- Analyse des positionnements et des stratégies de développement des activités.

- Marketing, conduite de projets, management et attractivité des territoires.



Développement d'interfaces entre des environnements économiques et politiques territoriaux, afin de déterminer des positionnements innovants et de mettre en œuvre des projets ambitieux et créateurs de valeurs.



Mes compétences :

Gestion de projets en marketing territorial

Stratégies d'attractivité et développement économi

Management opérationnel