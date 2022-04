Emmanuel SENSALE

J'ai démarré ma carrière professionnelle en tant que Responsable Informatique dans une PME du Nord de la France spécialisée en automatisme et informatique industrielle durant 3 ans.



J'ai ensuite travaillé 12 années à Pfizer (Groupe Pharmaceutique) sur le site de production d'Orléans ou j'ai occupé différentes fonctions :



- Chef de projet industriel

- Responsable méthodes

- Responsable Supply Chain

- Coordinateur des projets "Insourcing" et "Outsourcing" Europe.



J'ai rejoint la société IBA Molecular Imaging en 2007 en tant que Directeur des Opérations Industrielles ou j'ai eu la responsabilité d'un réseau Européens de 23 centres de production de Radiopharmaceutiques : France - Belgique - Italy - Espagne - Allemagne - Hollande - UK.



J'ai occupé en plus de ma fonction de Directeur des Opérations le poste d'Administrateur Délégué de la société Betaplus Pharma filliale belge d'IBA Molecular.



Depuis Septembre 2012 je suis responsable du département Supply Chain sur le site de production de Saclay et membre du comité de direction.



Basé professionnellement en région parisienne dans l'Essonne (Saclay) je suis domicilié dans la région Orléanaise.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Supply Chain

Gestion de projets

Organisation industrielle