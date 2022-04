Emmanuel SICSIK-PARE

Passionné par les hautes technologies, la relation aux clients, le management, je m'occupe de la stratégie et des produits au sein de Spectracom (groupe Orolia, côté sur Alternext), expert des solutions de synchronisation et de mesure temps-fréquence de haute précision.



Issu d'une formation télécoms, j'ai eu la chance d'aborder de très nombreux domaines applicatifs, que ce soit au sein de la DGA, puis au sein de Tekelec, et même chez Orolia Spectracom où notre technologie "niche" est déployée dans des applications variées allant de la télévision numérique aux systèmes de navigation pour sous-marins. Ce parcours a bien nourri ma curiosité et mon envie d'aborder de nouveaux marchés !



Enfin, j'ai pu exercer ces dernières années des fonctions de management dans un environnement anglo-saxon très intégré : Orolia Spectracom est en effet une PME très internationalisée malgré sa taille modeste. j'ai notamment apprécié de mener des projets ou répondre à des appels d'offre dans de nombreuses régions du Monde.



Mon domaine de prédilection est au croisement entre les produits (high tech, électronique / télécoms), les marchés (B2B, international) et les clients (appels d'offre, construction de la relation).

Anticiper et comprendre les besoins des marchés pour les traduire en exigences produit, contribuer à leur développement, accompagner leur déploiement chez de nouveaux clients, constituent mes principales sources de satisfactions professionnelles.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Management opérationnel

Management commercial

Bid management

Project management

Avant vente