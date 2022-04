Emmanuel SIERRA

Homme de terrain hyperactif et inventif, j'ambitionne de révolutionner la prise en charge de nos aînés à domicile en proposant via des outils novateurs un vrai projet de vie malgré la perte d'autonomie lié à l'âge, en rassemblant des partenaires compétants animés par une réelle volonté d'apporter de la qualité dans le domaine de la dépendance à domicile au sens le plus large.

Rassembler,innover, proposer et apporter un changement radical de perspective dans le domaine du maintien à domicile, afin d'optimiser la politique du "bien vieillir".

Pour vous faire une idée voici le site pour les particuliers:

http://www.dvsante.com