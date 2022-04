Emmanuel SIMON

Jai contracté le virus de la vente en Nlle Calédonie, aprés mon service militaire dans la Marine, en plaçant des retraites complémentaires pour les assurances la Mondiale. De retour en France, j'ai intégré l'industrie pharmaceutique et travaillé pour les laboratoires Cilag, Boehringer, Pierre Fabre Santé et Ferring. En 17 ans d'expérience . J'ai toujours réussis les missions qui m'ont été confiées.

Je possède une solide connaissance du monde hôspitalier et une bonne maîtrise des plans d'actions sectoriels.



Mon entourage professionnel me qualifie de proactif.

Aujourd'hui, je souhaite mettre mon expérience au service d'un laboratoire exigeant, qui me permettra de valoriser mes compétences. Je suis ouvert aux postes de délégué hôspitalier, spécialistes et de vente de matériel.



Mes compétences :

Proactif

Recherche

Santé

Vendeur

Vente