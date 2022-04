Emmanuel SOARES BARBOSA

Senior Manager chez Sopra Steria Consulting depuis 2011.



20 ans d’expérience professionnelle, dans des contextes de projets d’organisation d’entreprises, d’IT stratégie ou d’urbanisation des systèmes d’information.



J’interviens au niveau :

• De l’organisation de l'entreprise (fusion - convergence d’entreprises, réorganisation des processus et des méthodes de travail, définition des fiches de poste)

• Des phases amont des projets informatiques (gouvernance SI, orientations stratégiques, schéma directeur, réingénierie de processus métiers, urbanisation, méthodologies, appels d’offre)

• Des phases de pilotage de projets / Programme (direction de portefeuille de projets, coordination et management d’équipes, comité de pilotage)

Je possède une double expérience en assistance à maîtrise d’ouvrage et en pilotage opérationnel de Programmes / projets.



Compétences clés :

• Conseil en organisation et système d'information

• Direction de Programme / pilotage de projets

• Encadrement d'équipes

• Schéma cible de réorganisation, processus, organigramme, fiches de poste

• Schéma directeur SI, IT stratégie, Urbanisation des SI

• Conduite d’entretiens, expression de besoins

• Aide à la gouvernance et à l’information décisionnelle

• Audit fonctionnel et organisationnel

• Conduite du changement

• Avant vente



