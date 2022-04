Emmanuel SOMBSTHAY

Ayant d’une expérience professionnelle de 15 ans dans le domaine de la traduction, j'ai réalisé des missions d'interprétation et de traduction pour les secteurs privés et publics en France et au Royaume Uni.



Je vous propose mes services en matière d’interprétation consécutif ou simultané, de manière à répondre le mieux possible à vos besoins.



Je peux intervenir en France et à l’étranger pour la réalisation de missions d’interprétation, et fournir une solution « clef en main » pour les conférences et séminaires (équipement de radiocommunication / traduction simultanée / gestion de l’équipe de traducteurs).





Domaines traités lors de mon travail (exemples) :



Thermodynamique, traitement du signal, informatique, sociologie, éthique, droit du travail, insertion professionnelle, programmes européens, rencontres internationales : conseils généraux / délégations étrangères, médecine, métallurgie, industrie pharmaceutique, ...



Je peux également réaliser des formations en anglais pour les professionnels dans le cadre du DIF



Pour plus d'informations, veuillez visiter mon site:



http://www.interpreting-interpretariat.com/index.html



Mes compétences :

Traduction

Formation continue

Traduction scientifique

Interprétariat

Interprétation

Traduction simultanée

Formation professionnelle

Formation