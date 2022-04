Emmanuel SOURIS

Après plus de 10 ans d'expérience dans l'informatique, mes différentes compétences sont :



- Création et maintenance de tests fonctionnels automatisés (UFT, SELENIUM, CUCUMBER).

- Administration ALM.

- Tests de WebServices (SOAPUI, POSTMAN, NEWMAN).

- Conception / Réalisation de tests fonctionnels / systèmes.

- Assistance à maîtrise d'ouvrage.

- Surveillance de production (Suivi de performance, activité des services, bon lancement et déroulement des batchs)

- Développement pour le WEB (HTML, PHP, Javascript)



Mes compétences :

Réseau

EAI

WEB

Test des web services

Archivage électronique

Tests fonctionnels

Tests systèmes

ESB

Soapui

Selenium IDE

JUnit / Selenium

Méthode agile

UFT

ALM