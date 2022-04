Emmanuel SPERI

Je suis en charge de l'exploitation et des projets d'Infrastructure, des Applications transversales (Messagerie, Fichiers, ERP) et métiers (CAO, Transport, Logistique) sur plateforme Micro et AS400 et de la téléphonie.



J'ai fait mes armes en temps de chef de projet en SSII pour la mise en place d'un ERP dans divers société.



Progressivement, j'ai étendu mes champs d'application de la gestion de projet à la bureautique, aux NTIC, ou à la téléphonie.



Enfin je m'occupe de la planification à moyen terme ainsi que de projet d'informatique industrielle.



Mes compétences :

VB

MOVEX

SQL

PHP

EXCEL

Responsable

Achats

Développement

COGNOS

VDOC