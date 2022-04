Emmanuel STEINLIN

HEC, professionnel de la Finance d'Entreprise, j'ai développé depuis 23 ans une solide expérience dans des environnements exigeants, très concurrentiels et à forte réactivité, dont 12 ans en tant que Directeur Administratif et Financier et un an aux USA. Mon rôle inclut le conseil aux dirigeants et aux différents managers, tout en leur donnant les moyens de déployer la stratégie de l’entreprise. Au cours de ma carrière, j’ai rencontré différentes configurations d’entreprise, de la PME où j’ai du faire moi-même, aux grands groupes internationaux où je répondais à une hiérarchie multiple tout en déléguant à de nombreux collaborateurs puisque j’ai encadré des équipes allant de 5 à 40 personnes.



Entreprenant, j’ai aussi créé et lancé mon entreprise dans la rénovation des ouvertures des habitations (fenêtres, portes, volets…) entreprise que j’ai maintenant vendue.



Lors de mes dernières expériences, mon domaine d’activité couvrait toutes les facettes d’un poste de DAF. J’avais la responsabilité des comptabilités générale et auxiliaires, ainsi que des modes de financement (relation avec les banques ou les organismes de subvention), des fonctions de reporting, du contrôle budgétaire et du contrôle de gestion ainsi que de la migration vers de nouveaux outils (SAP, Sage…)



Mon rayon d’action dépasse les frontières de la finance puisque j’ai aussi encadré d’autres services support, comme les ressources humaines, le service juridique, les services généraux, l’informatique ou bien la logistique..



J’ai toujours œuvré à l’amélioration des ratios, avec par exemple chez Compaq une diminution des stocks de 75% à activité constante, et chez Cegelec j’ai contribué à une diminution du retard client de 64% et une diminution du BFR de 90%



Mes compétences :

Aviation

Directeur Financier