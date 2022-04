Emmanuel SUREAUX

GESTION COMMERCIALE : ELABORER, DIRIGER

 Fondateur du site puces-privées.com – création d’entreprise (concept et stratégie, business plan, communication, commercialisation)

 Elaboration et mise en œuvre de la stratégie commerciale

 Prévision des objectifs

 Elaboration et suivi des budgets

 Mise en place d’outils informatiques de contrôle opérationnel des parts de marché et des résultats commerciaux



DEVELOPPEMENT COMMERCIAL : NEGOCIER, GERER, DEVELOPPER LE CHIFFRE D’AFFAIRE

 Gestion et développement des groupements (grands comptes) – Lobbying / plan de compte.

 Mise en place d’opérations nationales

 Organisation de salons professionnels



MANAGEMENT : ANIMER, CONSEILLER, COORDONNER, GERER ET CONTROLER LES SERVICES

 Animation des équipes – Conseils et reporting auprès du comité de direction

 Coordination des services ADV / R&D / SALES

 Contrôle, reporting et analyse des résultats, veille concurrentielle.

 Marketing produits, marketing événementiel.

 Recrutement (profil : cadres/agents de maîtrise /VRP)

 Mise en place de nouvelles équipes commerciales



CREATEUR d'ENTREPRISE (e-commerce) -

 Gout d'entreprendre

 Choix des équipes techniques

 Choix des fournisseurs

 Création de la stratégie de développement, choix des axes de communication et documents marketing

 Réalisation du business plan, suivi du budget, des investissements

 Déploiement commercial









Mes compétences :

Budgets

Microsoft Excel

Business development

Management

Marketing stratégique

Vente B2B