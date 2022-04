Emmanuel TAIB

Dirigeant d'entreprise, solide expérience en création, gestion et management d'entreprise.



Créateur et gérant de deux sociétés : COTE SUSHI créée en 2008 et BUTLER UNION créée en 2014.



Principales compétences



- Entrepreneur innovant et confirmé

- Conception de services innovants

- Elaboration et pilotage de business plan

- Gestion de levées de fond

- Définition de plans marketing

- Négociation de contrats commerciaux

- Management d'équipe



Spécialités



E-commerce, e-business, management d'équipe, web, CRM, relation client, création d'entreprise, développement de réseau de boutiques