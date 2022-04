Emmanuel TAILLEZ

Dirigeant-Repreneur de PME/ETI depuis plus de 25 ans. Secteur B to B. France et International.

Passionné par la stratégie des PME/ETI et les manières de les pérenniser.

Accompagne les Dirigeants dans le Faire (Conseil Opérationnel et Stratégique) et dans l'Etre (Executive Coaching, Évaluation et Développement du Leadership).

Conseille les Fonds d'Investissement avant et durant leur prise de participations (potentiel de valeur de la cible, adéquation repreneur, assistance en situations stratégiques et opérationnelles délicates).

Membre de APIA : Administrateurs Professionnels Indépendants Associés.

Membre de l'IFA : Institut Français des Administrateurs.





www.emergence-conseil-dirigeant.com



Mes compétences :

Conseil en management

Direction générale

Reprise cession entreprise

International

Coaching de dirigeants

Conseil en stratégie

LBO / Acquisition Finance

Développement du Leadership