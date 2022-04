Emmanuel TASTE

Engagé en 1992 à l'ENSOA,au titre de l'infanterie,j'ai suivi 6 mois de formation à l'EAI et je fus affecté au 92 RI en 1993 en tant que Chef de Groupe pour commander 10 Hommes.En 1999 j'arrive au 1er PARA ,à la 3ième CIE de Combat et j'occupe les fonctions de Chef de Groupe puis de Sous-Officier Adjoint et enfin de Chef de Section à NOIR 2.Après avoir été Chef de Section au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes et avoir commandé une trentaine d'hommes, je suis Chef du Service Général au 1er RTP et donc en charge de la Sécurité et de la vie courante du régiment.

Fin 2009, arrivé à un tournant de ma carrière professionnelle au sein de l'Institution, j'accède à la fonction publique territoriale.

Je suis recruté par la Mairie de Colomiers, sur un poste très intéressant et valorisant pour une deuxième carrière professionnelle.

Malheureusement, cette aventure professionnelle a touché à sa fin début Septembre 2016 suite à la suppression des transports urbains columérins.



Mes compétences :

Management

Sécurité

Gestion de parc véhicules

Logistique

Services généraux

Transports urbains

Adaptabilité

Dynamique

Rigoureux