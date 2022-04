Fabienne VISINTIN

Mon parcours de middle management opérationnel dans des fonctions administration des ventes et merchandising online dans le secteur high tech me donne une connaissance concrète des enjeux et et des différentes problématiques que rencontrent les PME/PMI et Grands Groupes dans la gestion opérationnelle du service ADV et du management d'équipe de support clientèle. Fidélisation et qualité optimale de service sont primordiales pour soutenir le développement des services commerciaux, conjointement à l'amélioration des process et procédures.



Viadeo est pour moi un outil de veille active et de partage d'expériences.



Mes compétences :

Business

Call centre

Centre d'appels

Customer care

High tech

Informatique

Management

Microsoft Business Intelligence

Microsoft CRM

Service client

Business Intelligence