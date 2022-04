Emmanuel TELLIER

DEVELOPPEMENT ET ENCADREMENT DANS L’ENTREPRISE POUR PRENDRE EN CHARGE

DIFFERENTES AFFAIRES TECHNIQUES COMPLEXES PLURIDISCIPLINAIRES EN TOUT CORPS D'ETAT

DU PROJET … A LA MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION … POUR SON EXPLOITATION



Réponses aux Appels d’Offres publics et privés, Mission OPC ou Direction de travaux de réalisation de projets d’installation de traitements des eaux (construction neuve, extension d’usines existantes, revamping d’équipements) :

· Eaux Résiduaires Urbaines / Eaux Résiduaires Industrielles de 3 200 Eqh à 700 000 Eqh

· Eau Potable / Eau de Process Industriel de 80 m3/h à 500 m3/h



Durant toutes les années passées auprès de différentes ingénieries et au sein de ma propre société, j’ai acquis une solide et enrichissante expérience professionnelle du traitement des eaux comme Constructeur ou Maître d'Oeuvre d'exécution, me garantissant aussi la connaissance et la maîtrise du métier d’exploitation.

J'oeuvre sur l'ensemble des Process de Traitement des eaux (Eaux Résiduaires Urbaines, Eaux Résiduaires Industrielles, Eau Potable et Eaux de Process industriels) et de leurs traitements connexes (Boues, air, incinération, ….).

Ainsi en tant qu’ingénieur d’affaires puis Chef d’entreprise, j’ai pu développer des qualités de rigueur dans le suivi technique, contractuel et juridique, administratif et financier pour des opérations complexes et pluridisciplinaires en Tout Corps d’Etats, en phase PROJET comme en phase EXECUTION.

En tant qu’homme de terrain, polyvalent et autonome, j’ai valorisé mes capacités d’encadrement et de communication avec les différents partenaires, qu’ils soient internes ou externes à l’entreprise.

L’ensemble de ces connaissances et de ces compétences permet d'assurer une collaboration fructueuse, contribuant de ce fait, à l’occasion d’un management serein, au développement d'une société et à l’amélioration de la synergie nécessaire entre chaque partie, qu'il soit Maître d'Ouvrage, Maître d'Oeuvre, Constructeur, Contrôleur technique ou Exploitant.



Mes compétences :

PRINCE2 methodology

Customer Relationship Management

Autocad

Traitement de eaux

Direction de travaux

Management opérationnel

Direction de centre de profits

Contractuel & Juridique

Qualité

Ressources humaines

Design & Build

Communication

Achat

Bureautique & Progiciels