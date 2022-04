Emmanuel TEULIER

Futur entrant sur le marché du travail je me dois de me familiariser avec les nouveaux outils pouvant m'offrir des opportunités.



La communication qui est le domaine dans les quel je me spécialise m'a toujours beaucoup attiré. Le secteur qui m'a donner l'envie de faire ces études est celui de la communication artistique et culturelle.



Etant moi aussi un peu artiste dans l’âme, j'aimerai allier ma passion a mon travail.



(http://www.flickr.com/photos/manolito7/ )



Mes compétences :

Imagination

Perseverance

Sociable