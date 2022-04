Emmanuel THAL

Autodidacte de la distribution, en cours de VAE licence Gestion de centre de profits, mes diverses évolutions au fil des années m’ont amenées à :

- Manager et animer de larges équipes multiculturelles et pluridisciplinaires

- Assurer le contrôle budgétaire

- Planifier, organiser et coordonner l’ensemble des activités du magasin

- Participer avec la Direction générale à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la société.

- Optimiser l’utilisation des moyens matériels et humains de la société pour atteindre les objectifs fixés





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion budgétaire

Veille juridique et législative

Allemand et Anglais parlés

Formation Iso 22000 et 26000