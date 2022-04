Emmanuel THIBAUD

Je suis soudeur spécialisé TIG, mais je maitrise aussi le MIG, l'arc et la brasure. J'ai 10 années d'expérience dans ce domaine ,j'ai travaillé pour divers chantiers , la construction des pas de tir des fusées Vega et Soyouz pour citer les plus gros, ainsi que la création de lignes haute pression Hélium et cryogénique double enveloppe. J'ai mes licences TIG pour travailler dans le spatial ainsi que mes licences pour souder a l'arc. J'aimerai travailler à l'étranger , j'ai d'ailleurs obtenu mon visa pour le canada mais je suis disponible pour toute proposition.Je parle couramment le Portugais (Brésilien) et un peu d'anglais (terme professionnel)



