Emmanuel THIEBLEMONT

J'interviens dans le champs de l'Insertion par l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi.

J'utilise des techniques de re-dynamisation par l'accompagnement individuel et en groupe.

Dans ce cadre j'ai mis en oeuvre des Ateliers de Recherche d'emploi & de "Communication" en "intra" & sur site, en Out Placement pour des entreprises (plans sociaux) et pour des Demandeurs d'emploi en centre de Formation



Mes compétences :

Animation de formations

Animation de groupes

Diagnostic social

Gestion de point de vente

Gestion de la relation client

Vente directe

Techniques de vente