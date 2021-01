Emmanuelle BRU

Originaire de Montpellier j'ai quitté cette belle région pour suivre formations, stages et emplois offerts sur de magnifiques territoires en France et en Allemagne.

J'ai d'abord évolué dans le secteur de la culture et des relations internationales puis me suis peu à peu réorientée vers le sport pour prendre la direction du HBC Nantes puis du Cluster Grand Paris Sport. Le département Marketing de la fédération européenne de handball fait également appel à moi pour le représenter sur des matchs de Coupe d'Europe ce qui me permet de ne pas quitter le terrain des yeux malgré un quotidien davantage orienté vers les politiques sportives, la stratégie et les grands projets.



Je suis très heureuse d'utiliser régulièrement l'allemand et l'anglais dans le contexte personnel et proffessionnel et reprends peu à peu l'espagnol.



Je suis aussi engagée dans le bénévolat auprès des structures sportives locales ou de l'ONG Fermes d'Avenir pour la transmission du français comme langue étrangère à de jeunes compagnons agriculteurs migrants.



Pour ce qui est de ma vie (encore plus) personnelle je suis très heureuse d'être accompagnée par mes proches et partage avec eux de très beaux moments dans le sable pour la pratique du beachvolley, dans l'eau ou sur les chemins pour la natation et la course à pied mais aussi en cuisine, dans les salles obscures ou les fauteuils en velours d'un théâtre.