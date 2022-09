Emmanuelle EMMANUELLE SCHMITT-RICHARD (SCHMITT)

Professionnelle de la gestion et de la valorisation de fonds patrimoniaux pour le compte d'entreprises et d'institutions, experte des techniques de numérisation 30 ans d'expérience en pilotage de laboratoire d'images et de photographies : supervision des activités de numérisation/archivage, gestion de la chaîne graphique et des plateformes informatiques, formation aux techniques, encadrement et mobilisation de l'équipe (15 opérateurs), gestion de la relation avec les fournisseurs et les clients (70% industrie du luxe), promotion et valorisation du patrimoine des marques (ateliers/expositions/catalogue d'expo/édition) Excellente organisatrice, pédagogue, créative, appréciée pour son sens du dialogue et son expertise technique.

À mon compte désormais, je souhaite pouvoir vous conseiller pour menr à bien vos projets de numérisation.



Mes compétences :

Adaptabilité

Innovation

Communication

Passion