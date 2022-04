Eléonore LACAILLE

Responsable des expositions au Musée Jacquemart-André où je travaille depuis 6 ans, j'y ai coordonné 11 expositions, parmi lesquelles "Dans l'intimité des frères Caillebotte", "Fra Angelico et les Maîtres de la lumière", "Canaletto-Guardi", "Eugène Boudin" et "Le Pérugin, maître de Raphaël".





Conception et production d'expositions et programmes culturels



Conception

- Élaboration du parcours de visite et des dispositifs de médiation

- Rédaction et coordination des contenus pédagogiques



Coordination et production

- Gestion budgétaire et administrative

- Relations partenaires et prestataires

- Coordination éditoriale

- Suivi des chantiers muséographiques





Spécialités: Musées et auditoriums



Mes compétences :

Qualités rédactionnelles

Dynamisme

Autonomie