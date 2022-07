Emmanuelle KOHN

ASSISTANTE MARKETING VENTES

Gestion du réseau de visiteurs médicaux

Notes de frais, déplacements, flotte auto, flotte mobiles, congés...

Organisation congrès (logistique, DMOS...), organisation des séminaires.



ASSISTANAT DE DIRECTION

Gestion d'agenda, organisation des réunions et des déplacements.

Organisation d'évènements.

Interface en interne et en externe.

Frappe de courriers, de comptes rendus de réunions et de documents divers.

Gestion de dossiers.



COMMERCIALE TRILINGUE

Réception et accueil téléphonique clientèle.

Enregistrement et traitement des commandes clients : vente en magasin et e-commerce.

Conseil téléphonique clientèle, réclamations.



GESTION DE PROJET

Elaboration de cahiers des charges.

Organisation des plannings.

Suivi des projets jusqu’à la livraison finale.

Contrôle qualité, suivi des retours clients, retours aux exécutants.

Suivi financier (facturation et devis).



ENCADREMENT D’EQUIPES ET FORMATIONS

Encadrement d’équipes pour la réalisation de projets (5 à 100 contacts).

Formation des nouveaux arrivants (rédaction de guides).



TECHNIQUE

Connaissance des outils liés au développement de sites Web (Photoshop, Dreamweaver, clients FTP).

Intégration HTML.

Maîtrise de l’outil Internet.

Bureautique : Word, Excel, Powerpoint (stages de perfectionnement).



Mes compétences :

Assistante commerciale

Chef de projets

Assistante de direction

Assistante polyvalente