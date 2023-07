Emmanuelle LAINE

Grâce à mes différentes activités professionnelles (Assistante Chef de produit, Assistante de Communication, Manager, Conseillère de vente), j’ai pu développer et affiner mon sens du relationnel et mes compétences.

Étant d'une nature enthousiaste, je possède une véritable capacité d’adaptation. Je sais aussi bien travailler en autonomie qu'en équipe. Sérieuse, organisée et volontaire, on peut compter sur ma prise d'initiative pour atteindre les objectifs à réaliser.

Passionnée par la mode féminine (prêt-à-porter, accessoires...), je bénéficie d'une expérience de plusieurs années dans ce domaine.

En 2010, j’ai voulu enrichir mon expérience en intégrant, en formation continue, un Master Sciences de Gestion option Marketing Stratégique et Opérationnel à l’Institut de Gestion de Rennes. Durant deux années, j’ai perfectionné mes connaissances et compétences sur l'ensemble de cette spécialité. Suite à une formation dans le webmarketing, je possède aujourd'hui des compétences dans l'univers du web.



Mes compétences :

Vente

Étude de marché

Marketing

Communication

Merchandising

Mode