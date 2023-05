Ingénieur généraliste, j'ai choisi de m'orienter vers les métiers des méthodes et de l'amélioration des process. Je suis dynamique, enthousiaste et j'ai un excellent sens du relationnel. J'aime les métiers de terrain où je peux mettre à contribution mes qualités managériales et d'organisation



Mes compétences :

Gestion de projets

Automatisation des systèmes industriels

Gestion de production

Lean Manufacturing

Mécanique

Gestion des risques

Production