Emmanuelle MEMBRIVE

En recherche d'un poste en Alternance Conceptrice Développeuse Web et Web Mobile





Curieuse et déterminée, je suis une jeune Développeuse Data Scientist qui souhaite gagner en expérience et travailler dans un domaine qui me passionne. Les connaissances acquises lors de ma précédente formation ont renforcé ma motivation et l'envie d'aller plus loin.

La formation se déroulera en partenariat avec l'École ARIES PACA, du 28/10/2019 au 30/09/2020



Mes compétences :

Motif

WordPress

phpMyAdmin

GitHub

Cascading Style Sheets

HTML

JScript

Personal Home Page

API Rest

AngularJS

Apache WEB Server

Back End

Bootstrap

Front End

JavaScript

Linux Debian

MongoDB

MySQL

NoSQL

Node.js

Sass

jQuery