Emmanuelle PIGEON

Après avoir été à mon compte de25 à 35 ans, j’ai vendu ma boite à CRIT. J’ai pris la direction de CRIT EVENEMENTIEL jusqu'en 2009 et j’ai créé ZEN TONIC dés 2007 puis, j'ai eu un très grave accident de voiture. Je suis restée entre la vie et la mort à l'hôpital BEAUJON dans le coma puis GARGHES jusqu'en mai 2009, en 2010, 2011 j'alternais hôpital de jour et l'agence CRIT pour le plaisir de remettre un pied dans le boulot .

Lorsque j'ai été convoquée par la médecine du travail en début 2012, le médecin en collaboration avec le médecin conseil de la SS ont déclaré à la vue de mon dossier médical : Traumatisme crânien sévère , coma Glasgow 8 qu'il était impossible que je recommence mon job extrêmement stressant : je bossais en plus comme une folle car j'adorai çà !!!

Finalement, la vie a bien fait les choses !!!



De cet accident , j'en ai fait une force pour mieux rebondir : Je suis devenue Ostéopathe crânien grâce à la méthode Surrender tout en gardant un pied dans l’événement :

Je participe à la commercialisation du GOUT DES CHAMPS : çà me passionne à nouveau !!!



J'ai récupéré grâce aux neurologues mais aussi grâce à un mix d’ostéopathie crânienne volonté de fer, des gens qui m’ont aidé , fait confiance et formée à nouveau : bref, un reset complet du cerveau …



Avant mon accident, j' aidais les gens à trouver du boulot dans le cadre d'évènements , maintenant, je participe à la commercialisation d’ d’évènements institutionnels et continue en parallèle à me former à tous types de Programmation Neurolinguistique et j’ai découvert le pouvoir infini du cerveau et de la pensée





Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel