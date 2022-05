Martine GALEPIDES

ACTUELLEMENT Chargée de Missions chez MAJORELLE et Directeur du Club Confair

Majorelle est spécialisée depuis 1985 dans les aménagements tertiaires aux forts enjeux de transformation pour l'entreprise. « Changer les lieux pour changer l'Entreprise », est une conviction profonde de l'équipe Majorelle qui aujourd'hui, plus que jamais, s'investit pour faire d'un projet d'aménagement et de transferts, une réussite pour chacun dans l'entreprise. Réalisations Récentes : Ernst & Young Tour First , Euler Hermes, Tour Carpe Diem... http://www.majorelle.fr Majorelle est incontournable le domaine de l'aménagement tertiaire.



CLUB CONFAIR : Centre de conférences offrant à ses clients un panel de 10 salons élégants, La qualité du lieu, sa modularité, l'ambiance chaleureuse et raffinée sont les principaux atouts de ses espaces mis en scène par les architectes de Majorelle.



2008 - 2011

Directeur Développement et Communication Muse en Scène ProductionEn charge du développement , Muse en scène est spécialisée en communication globale et particulièrement en communication dynamique.Réalisation de films promotionnels, dvd identitaire, TV d'enseigneWeb TV Notre clientèle est très diversifiée.



Dans le cadre de mes fonctions je suis également en charge pour EURO TOQUES (Union Européenne des Cuisiniers)créee par Messieurs Pierre Romeyer et Paul Bocuse,du développement des partenaires soigneusement sélectionnés.

Euro-Toques regroupe plus de 500 adhérents en France et 4000 sur l'Europe. Site :









2006 2008 Directeur Commercial Events Press Publicité MKG WORLWIDE

2004-2005 Hôtel Royal Monceau Paris Management Mandarin Oriental Palace Directeur des Banquets et Congrès





2004-2005 Hotel Ritz Paris Directeur des Ventes de l’Evénementiel

1999–2003 InterContinental Le Grand Hotel Paris

Directeur des Ventes et Conventions et Adjointe F&B· Reprise du département congrès et banquets avec mission principale de développer et d’élargir la clientèle.

Département rapportant directement à la direction générale.

· Augmentation des résultats de 25 % Réorganisation générale de la structure commerciale, administrative, et terrain F&B , cuisines maîtres d’hôtel.·

Mise au point des programmes de marketing, et concept de la brasserie du Café de la Paix



1991 - 1999 Adjointe responsable Banquets et responsable coordination des vendeurs. mise en place d’un nouveau challenge en vendant les salons avec hébergement.Développement de la clientèle «haut de gamme » et événements prestigieux de l’hôtel Responsable développement clientèle Haute CoutureResponsable qualité des prestations



