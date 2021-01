Emmanuelle SCHANEN

Engagee et impliquee dans mes actions comme dans mes relations, j'aime mobiliser, me battre, aller au-dela des premiers résultats, et aboutir à des solutions innovantes pour inscrire les dynamiques collaboratives et commerciales dans l efficacité et la durée.

Je souhaite conjuguer l'ensemble de mes compétences transverses acquises en 20 ans de conseil en communication, d'accompagnement et de développement commercial pour de grands comptes, au service du client, de l'efficacité et de la rentabilité.

De solides connaissances techniques me permettent de piloter la mise en oeuvre des dispositifs de communications multicanaux et de marketing opérationnel, de coordonner et former des équipes métiers, de négocier les achats et suivre les fabrications et développements des prestataires.



Mes competences clefs :

- Gérer, animer et développer une collaboration commerciale : business et opérationnelle

- Analyser les résultats, proposer et mettre en place des process d'amélioration, en formant les équipes en interne et en externe.

- Manager des équipes pluridisciplinaires et piloter des prestataires de biens ou de services.

- Conduire les budgets et le déploiement opérationnel des stratégies de communication multicanale et de marketing opérationnel, BtB / BtC. : Digital, print, POS, goodies, packaging, event.

- M'adapter aux différents environnements et réseaux : services, industries, institutionnels, associatifs. Retail, GMS.

- Faire preuve de réactivité et d'agilité dans la conduite des opérations.





