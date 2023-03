Emmanuelle TURCAN-PENNACCHIO

Forte de près de 25 ans dans la conduite de projets dans des domaines aussi variés que la santé, le conseil, la restauration, l'ingénierie ou l'électronique embarquée, je sais organiser, concevoir et coordonner des projets de marketing-communication et RSE. Mes compétences sont mises au service la promotion de lidentité et de limage de lentreprise et de ses produits, en interne et sur les marchés ciblés, en France et à linternational.



Très impliquée dans le management opérationnel, j'aime particulièrement travailler en équipe, me posant à la fois comme chef de groupe et également comme maillon d'un ensemble. Responsable de nombreux projets transverses, je suis à l'aise dans la collaboration avec les différents métiers de l'entreprise. Enfin, je travaille dans un contexte international au quotidien et sais m'adapter rapidement dans les relations interculturelles.



Mes compétences :

Communication évènementielle

Communication corporate

Marketing opérationnel

Marketing digital

Management d'équipe

Management de projet

Communication interne et externe

Evénementiel

Formation

Budgets

Branding

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator