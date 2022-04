Emmanuelle VIN

Après 13 ans de recherches intensives, mon challenge est de commercialiser SIMOGGA avec ma spin-off AMIA Systems.



SIMOGGA est l'outil Lean pour VISUALISER, QUANTIFIER et OPTIMISER un layout d'usine de production ou de site de maintenance. Cette solution graphique permet à tous les acteurs de l'usine de réorganiser les flux de produits, basé sur une analyse globale des flux, et en utilisant une petite quantité de données.



L'analyse des flux utilise l'information du produit (taille du lot, le temps d'installation, processus) et les caractéristiques de la machine (capacité, la capacité) pour générer la répartition des machines et évaluer les distances de flux de matières, la charge sur chaque machine et les économies de coûts et de temps.



