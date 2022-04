Emmanuelle VIU

Double formation (pharmacie, mastère de Marketing & Communication commerciale)



Connaissance des marchés optique et pharmacie (cibles opticiens, pharmaciens, ophtalmologistes, médecins généralistes, infirmières) en B to B et B to C



> Compétence commerciale & marketing dans les dispositifs médicaux et OTC (lentilles de contact, solutions d'entretien, pansements..)

> Marketing stratégique: études de positionnement, veille concurrentielle, stratégie de développement

> Support vente: conception d'outils, élaboration de conditions commerciales, formations, réponses aux clients

> Marketing opérationnel: lancements de produits, relance de gamme



N'hésitez pas à me contacter pour en discuter: eviu@yahoo.fr ou au 06 82 68 11 41





Mes compétences :

Marketing opérationnel

Commercial

Marketing direct

Affaires réglementaires

Dispositifs médicaux

Optique

Pharmacie

Créativité

Pédagogie

Technicité

Marketing