Emmanuelle VUILLET

CAT-AMANIA est une Entreprise de Services Numérique spécialisée sur les projets d'envergure orientés métier, notamment dans les domaines de la Banque, de l'Assurance et de la Protection sociale.



Les collaborateurs CAT-AMANIA interviennent au quotidien sur toutes les phases des grands projets des acteurs majeurs du monde de la banque et de l'assurance mais également de la grande distribution et de l'industrie.



A travers un positionnement véritablement orienté métier, CAT-AMANIA dispose d'un savoir-faire sur la mise en œuvre de démarches opérationnelles et méthodologiques pour réaliser et accompagner les projets de ses clients sur les aspects pilotage, AMOA, réalisation, tests et recettes, ...



Mes compétences :

Marketing

Evénementiel

Relations Presse

Adobe

Communication

Microsoft Office