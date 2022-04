Arnaud VUILLET

Diplômé d'une école de commerce, j'ai intégré l'univers des centre d'appels où j'ai occupé de nombreux postes : responsable de programmes, superviseur, responsable recrutement, formateur...

J'ai ensuite approfondi mes capacités d'encadrement en tant que coordinateur des équipes opérationnelles au sein d'une société spécialisée dans l'audit télécoms où je gérais 80 testeurs réseaux.

Je suis aujourd'hui responsable marketing direct et j'ai en charge la mise en place et la gestion des campagnes télémarketing, mailing et évènementielles.

Ma mission principale est de générer des leads et d'en assurer le suivi.



Mes compétences :

Centre d'appels

Communication

Gestion de la relation client

GRC

Management

Marketing

Marketing direct

Microsoft CRM

Recrutement

Relation Client

Squash