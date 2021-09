Caroline ETEVENARD (TESSIOT)

Parce que ma ligne directrice c’est la qualité de service…



Parce qu’il est important dans un projet de comprendre, prévoir, communiquer, tester, contrôler, restituer…



Parce que l’on me reconnait comme fiable et professionnelle…



Pourquoi ne pas prendre contact pour échanger de mon apport sur vos projets ?



Mes compétences :

Commerce

Conduite de projets

Management

Organisation et stratégie

Ecoute et Compréhensibilité

Communication

Organisation

Ingénieur Commercial Grand Sud Ouest

INGENIEUR COMMERCIAL