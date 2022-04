Emmanuelle ZANDERMAN

A l’écoute de nouvelles opportunités, je suis prête à relever de nouveaux challenges!



Généraliste de la fonction RH, je suis attirée par des postes RH opérationnels.



Travailler dans les ressources humaines, c'est s'occuper d'êtres humains. Il faut donc être axé vers la communication et favoriser les échanges. Mais pas seulement!



Il faut savoir s'organiser, ne pas avoir peur de prendre des responsabilités, gérer son temps et être fiable.



Précision, rigueur, écoute, maîtrise et discrétion sont les mots d'ordre qui correspondent à ma vision du travail dans les ressources humaines.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion de projet

Relations sociales

Animation de formations

Conseil RH

Communication RH

Gestion du personnel

GPEC

Formation

Droit du travail

Développement RH