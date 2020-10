Après 10 années passées dans

l'univers de l'Hôtellerie-Restauration

de Luxe, j'ai relevé le challenge de

changer de secteur d'activité en

rejoignant la Distribution et

notamment le Commerce

Alimentaire de luxe.



Aimant allier la productivité,

l'efficacité à la qualité de service et

la rentabilité financière, j'ai fait du

management un axe fort de mon

développement professionnel.



L'univers du Luxe et des palaces m'a

permis de développer le sens de

l'exigence professionnelle tant

produits que service, axe que je

retrouve dans ma nouvelle

orientation.



Je reste en veille permanente pour

tout type d'expérience, dans la

distribution, le commerce de détail

ou dans une autre industrie.





http://www.doyoubuzz.com/enorig-lasserre



Mes compétences :

Gestion et analyse financière

management

Gestion de la Qualité

Restructuration

Luxe

Proactif

Négociateur

Hôtellerie

Service

Organisé

Restauration

Achats

Dynamique

Retail

Gastronomie